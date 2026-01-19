BALLABIO, FRONTALE AL PARCO DUE MANI: UN FERITO, TRAFFICO DEVIATO

BALLABIO – Incidente frontale questa mattina, intorno alle 11.4o, sulla SP 62 nel tratto che corre all’interno del paese, in corrispondenza della piccola penisola spartitraffico di fronte al parco ‘Due Mani’. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe preso il “salto” sulle isolette centrali, invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente contro un camioncino in transito.

Nell’urto è rimasto ferito seriamente un uomo di mezza età. I soccorsi sono intervenuti rapidamente: sul posto un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello e un’auto medica, intervenute in codice giallo …

