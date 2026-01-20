VOTA IL SONDAGGIO VN. NUOVO SUPERMERCATO IN VALLE: CHE NE PENSI?

VALSASSINA – Valsassinanews lancia un nuovo sondaggio dedicato all’arrivo di un nuovo supermercato in Valle, un progetto che sta già facendo discutere residenti, commercianti e amministratori.

Da un lato c’è chi vede nella presenza di una grande catena un’opportunità per ampliare l’offerta, avere più scelta e creare nuovi posti di lavoro. Dall’altro emergono dubbi sul futuro dei piccoli negozi di paese, già messi alla prova da costi elevati e concorrenza crescente.

Il nuovo punto vendita rappresenterà un valore aggiunto o rischia di cambiare gli equilibri del commercio locale?

Il sondaggio: opzioni e obiettivi

La domanda ai lettori è netta: come giudichi l’arrivo di un nuovo supermercato in Valle? Tra le proposte da votare:

Bene, serviva una grande catena .

. E i punti vendita “piccoli”?

Più lavoro sul territorio .

. Valuteremo una volta aperto.

Trovano spazio anche risposte di segno diverso:

Non ho idee precise in proposito.

Tempistiche e modalità di partecipazione

Il sondaggio resterà attivo fino a giovedì 22 gennaio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

Perché partecipare

Il commercio locale è uno dei pilastri della vita di comunità. Capire come i cittadini percepiscono l’arrivo di una grande catena è fondamentale per leggere l’evoluzione economica della Valle.

RedVN

