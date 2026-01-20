CORTENOVA: SCONTRO TRA AUTO ALLE OFFICINE MELESI, 22ENNE IN ‘GIALLO’

CORTENOVA – Incidente intorno alle 9 di questa mattina, 20 gennaio, davanti alle Officine Melesi di via Provinciale a Cortenova: per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate. Secondo le prime ipotesi, l’impatto è avvenuto mentre una delle due auto stava svoltando.

Ad avere la peggio una 22enne, per cui sono stati richiesti i soccorsi in codice giallo; allertati i carabinieri di Lecco, sul posto è giunta un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina.

Intervento ancora in corso, aggiornamenti su questa pagina.

RedCro