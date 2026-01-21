AKSEL ARTUSI CONVOCATO PER LA FESA CUP A GRESSONEY-SAINT JEAN

PRIMALUNA – C’è anche Aksel Artusi di Primaluna tra i convocati azzurri per la due giorni di FESA Cup di Gressoney-Saint Jean, in provincia di Aosta, dove sabato 24 gennaio si disputerà una sprint in tecnica classica di sci di fondo, mentre il giorno successivo andrà in scena un’individuale sempre a tecnica classica.

Insieme ad Aksel Artusi, ci saranno tra i senior Davide Negroni, Davide Ghio, Andrea Zorzi e Gabriele Matli al maschile. Tra le donne invece Beatrice Laurent, Virginia Cena, Marit e Ylvie Folie.

Tra gli juniores correranno Federico Pozzi, Federico Risatti, Marco Pinzani, Niccolò Bianchi e Daniel Pedranzini tra gli uomini, e Marta Bellotti, Vanessa Cagnati, Caterina Milani, Marie Schwitzer e Claire Frutaz tra le donne. Possibile inoltre la presenza di atleti provenienti dai gruppi sportivi militari.

RedSpo