SCI: ASJA ZENERE IN TOP 15 NEL GIGANTE DI PLAN DE CORONES

PLAN DE CORONES (BZ) – Luci e ombre per Asja Zenere nel gigante di Coppa del Mondo disputato a Plan de Corones, il tradizionale appuntamento di gennaio sulla pista Erta. La barziese d’adozione, classe ’96 e portacolori dell’Arma dei Carabinieri, chiude al 15° posto, conquistando punti preziosi e salendo a 79 punti nella classifica di specialità, dove ora occupa la 18ª posizione.

La gara ha mostrato due volti della sciatrice lecchese. Nella prima manche, Zenere ha impressionato per tre quarti di tracciato, facendo segnare intermedi in linea con le migliori cinque. Un errore pesante nel finale le ha però fatto perdere velocità e posizioni, chiudendo dodicesima a +2.23 da Sara Hector. Nella seconda manche, invece, non è riuscita a ritrovare la stessa brillantezza, scivolando al quindicesimo posto finale.

La gara segnava anche il rientro di Federica Brignone, assente da quasi un anno per infortunio. La campionessa azzurra ha offerto una prova solida e convincente: settima dopo la prima manche, ha chiuso sesta, confermando di essere già competitiva nonostante il lungo stop.

La vittoria è andata all’austriaca Julia Scheib, che ha chiuso le due manche in 2:19.85. Sul podio anche la svizzera Camille Rast (+0.37) e la svedese Sara Hector (+0.46). Buona prova per Lara Della Mea, decima a +2.60. Fuori già nella prima manche Sofia Goggia e Ambra Pomarè.

Per Zenere resta un bilancio a metà: da un lato la soddisfazione di essere entrata ancora una volta nelle migliori quindici, dall’altro il rammarico per una prima manche che avrebbe potuto regalarle molto di più senza quell’errore nel tratto conclusivo.

Un risultato comunque positivo, che conferma la crescita della sciatrice lecchese e le permette di consolidare la propria posizione in Coppa del Mondo.

RedSpo