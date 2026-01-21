OGGI A INTROBIO “IO SONO BABUSKA”, IL LIBRO DI OXANA PALATSKAYA

INTROBIO – Segreti di famiglia, ironia, dolore e memoria: sono i fili che intrecciano Io sono Babuska, il libro di Oxana Palatskaya dedicato alla complessità dell’infanzia e alla vita quotidiana nell’ex Unione Sovietica. Il volume sarà protagonista oggi pomeriggio, mercoledì 21 gennaio alle 16, nella sede del Soccorso Centro Valsassina di via Sceregalli a Introbio, dove l’autrice incontrerà il pubblico per una presentazione con firmacopie.

L’evento è organizzato dall’Università della Terza età della Valsassina e curato da Paolo D’Anna, che condurrà l’incontro dialogando direttamente con Palatskaya.