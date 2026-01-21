CALCIO LECCO IN LUTTO: MORTO L’EX PRESIDENTE “DELLA B” PAOLO DI NUNNO

LECCO – La Calcio Lecco 1912 esprime profondo dolore per la scomparsa di Paolo Leonardo Di Nunno, venuto a mancare all’età di 77 anni. Presidente del club dal 2017 al 2024, Di Nunno è stato una figura chiave nella recente storia bluceleste, guidando la società in un percorso straordinario: dalla promozione in Serie D fino al ritorno in Serie B nel 2023, a cinquant’anni dall’ultima volta.

Il presidente Aniello Aliberti ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto: “Sono enormemente dispiaciuto per la perdita di Paolo, un uomo che ha dato tanto alla Calcio Lecco 1912 e al mondo dello sport in generale. Un vero appassionato del pallone, come pochi ce ne sono stati …

