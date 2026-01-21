PNRR, IL ‘PUNTO DIGITALE FACILE’ ARRIVA ANCHE A PREMANA

PREMANA – Anche a Premana è partito il “Punto Digitale Facile“, un’iniziativa strategica del Dipartimento per la Trasformazione Digitale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “volta a supportare la popolazione nell’uso di servizi online, nell’accesso a piattaforme pubbliche (come i siti di INPS e Agenzia delle Entrate), nell’iscrizione alle scuole o nel pagamento delle mense, nonché un supporto per i versamenti tramite PagoPA, l’accesso al fascicolo sanitario elettronico, per richiedere il rilascio del permesso per le strade ASP, attivare la patente digitale e tanto altro”.

Si tratta di un servizio gratuito di aiuto alla popolazione per “insegnare” e facilitare l’accesso digitale a tanti servizi.

Il Punto Digitale Facile è aperto al Comune di Premana il lunedì e il mercoledì dalle 14 alle 17. Per accedere è necessario prendere appuntamento ed essere in possesso dello SPID o aver attivato l’app CIEID.

RedEco