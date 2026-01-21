RUBRICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “LA DIREZIONE DELLA LUCE CHE TORNA”

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine (in copertina e a fondo pagina) intitolata “La direzione della luce che torna”.

L’autore la descrive così:

La direzione della luce che torna

Anche se l’albero è sparito

e le luci hanno fatto il loro saluto,

qualcosa continua a brillare dentro.

Il nuovo anno arriva così:

non con il rumore,

ma con una felicità che cresce piano,

come un bagliore che si riaccende

dove pensavamo fosse buio.

Le feste passano,

ma la voglia di cominciare resta.

E allora seguiamola,

quella direzione leggera,

quella scia che promette giorni pieni,

incontri buoni,

e un po’ di meraviglia in più.

Foto scattata a Bellano il 07/01/2026

> TUTTE LE PUNTATE DELLA RUBRICA