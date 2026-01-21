SCI DI FONDO: PRESENTATO L’89° CAMPIONATO ITALIANO A.N.A.

PIANI DI BOBBIO – L’aria di Olimpiadi soffia già ai Piani di Bobbio, dove nel weekend del 31 gennaio e 1° febbraio andrà in scena l’89ª edizione del Campionato Italiano di sci di fondo A.N.A., un appuntamento targato Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Lecco – Gruppo di Barzio. Oltre trecento “penne nere” sono attese al via sulle piste predisposte per l’occasione, mentre migliaia di appassionati riempiranno l’area di gara per seguire da vicino le prove sui due tracciati di 5 e 10 km, innevati artificialmente in caso di assenza di precipitazioni.

La manifestazione è stata presentata ufficialmente nella Sala Consiliare della Provincia di Lecco, alla presenza della presidente Alessandra Hofmann. Al tavolo anche il presidente della Comunità Montana Valsassina-Valvarrone-Val d’Esino-Riviera, Fabio Canepari, e il sindaco di Barzio, Andrea Ferrari.

Il programma prevede per sabato 31 gennaio, al Pala-Nameless di Barzio, la distribuzione di pettorali e pacchi gara dalle 10 alle 19, seguita dall’ammassamento degli Alpini, dall’alzabandiera, dalla sfilata con onore ai Caduti, dall’accensione del tripode e dalla lettura della formula di apertura, prima della celebrazione della Santa Messa.

Domenica 1° febbraio gli atleti si ritroveranno alle 8 al centro fondo dei Piani di Bobbio: alle 9 scatterà la prova sui 5 km per le categorie “Alpini” A6-A8 e “Aggregati” B6-B8, alle 10 la gara sui 10 km per le categorie A1-A5 e B1-B5. A chiudere, rancio alpino su prenotazione al Pala-Nameless, premiazioni nel primo pomeriggio e ammainabandiera finale.