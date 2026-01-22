IL COMUNE DI BALLABIO SVELA LE SUE INIZIATIVE AMBIENTALI IN REGIONE

MILANO – Giovedì 21 gennaio, in occasione della Giornata Premio Vincitori Call Fotografica Giornata del Verde Pulito 2025, il sindaco Giovanni Bruno Bussola, assieme al coordinatore della Protezione Civile Saverio Mandolino e all’ex stradina Giusy Adamoli, ha illustrato una presentazione sul tema ambiente (consultabile a questo link) presso il prestigioso Auditorium Testori di Regione Lombardia. L’evento ha segnato il culmine dell’iniziativa ambientale, coinvolgendo i dieci Comuni premiati su tutta la regione. Ballabio si è classificata al terzo posto complessivo nella categoria “piccoli comuni”.

La presentazione ha riguardato tre differenti temi: il Centro di Raccolta Comunale, l’impianto di videosorveglianza in località Valpozza e la creazione di un gruppo di volontari denominati “amici degli stradini” …

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIO NEWS