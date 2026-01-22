CADUTA ALL’ALPE GIUMELLO, 69ENNE ELITRASPORTATO IN ‘CODICE GIALLO’

CASARGO – Intervento di soccorso questa mattina all’Alpe Giumello, dove un uomo di 69 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta lungo la strada che porta alla località montana.
L’allerta è scattata intorno alle 8:30, con attivazione della centrale Soreu dei Laghi. Sul posto è stata inviata l’ambulanza della Croce Rossa di Premana, insieme all’elisoccorso decollato da Como, in codice giallo.

I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo. L’ambulanza non ha effettuato il trasporto, mentre l’elisoccorso ha provveduto al trasferimento del ferito in codice giallo all’ospedale di Gravedona.

RedCro

Potrebbero interessarti questi articoli