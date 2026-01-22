CADUTA ALL’ALPE GIUMELLO, 69ENNE ELITRASPORTATO IN ‘CODICE GIALLO’

CASARGO – Intervento di soccorso questa mattina all’Alpe Giumello, dove un uomo di 69 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta lungo la strada che porta alla località montana.

L’allerta è scattata intorno alle 8:30, con attivazione della centrale Soreu dei Laghi. Sul posto è stata inviata l’ambulanza della Croce Rossa di Premana, insieme all’elisoccorso decollato da Como, in codice giallo.

I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo. L’ambulanza non ha effettuato il trasporto, mentre l’elisoccorso ha provveduto al trasferimento del ferito in codice giallo all’ospedale di Gravedona.

RedCro