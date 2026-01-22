LA COMUNITÀ MONTANA CERCA UN FUNZIONARIO TECNICO

BARZIO – La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di un Funzionario Tecnico di categoria D. Il bando, approvato il 30 dicembre scorso, è rivolto a laureati in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e prevede compiti legati a lavori pubblici, agricoltura, forestazione e vincolo idrogeologico.

La posizione dura un anno e richiede esperienza in gestione di servizi analoghi, assertività e conoscenza di software informatici come Word, Excel e Outlook. Il trattamento economico segue il CCNL Comparto Funzioni Locali per categoria D1, parametrato alle 18 ore, soggetto a ritenute fiscali e previdenziali. La domanda va presentata entro 36 giorni dalla pubblicazione su InPA ( www.inpa.gov.it ), con SPID, e include un versamento di 10 euro.

Tra i requisiti: cittadinanza UE o equivalente, età minima 18 anni, godimento diritti civili, assenza condanne penali, idoneità fisica, patente B, conoscenza inglese e informatica. Le prove comprendono scritta (elaborati o quesiti su ordinamento enti locali, pianificazione, forestazione, sicurezza sul lavoro) e orale (colloquio su materie simili, soft skills e inglese), entrambe da superare con almeno 21/30. Possibile preselettiva se oltre 30 domande.