RUGBY: SAMUELE LOCATELLI CONVOCATO IN NAZIONALE

BALLABIO – Verona si prepara a ospitare il raduno azzurro di rugby, e tra i 33 convocati dal ct Gonzalo Quesada spicca il nome di Samuele Locatelli, terza linea delle Zebre Parma. Il 25enne originario di Ballabio esordirà in Nazionale maggiore dal 25 gennaio al Payanini Center, in vista del debutto nel Guinness Sei Nazioni contro la Scozia il 7 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma.

Locatelli, classe 2001, corona un sogno cullato fin dalle giovanili al Rugby Lecco, dove ha seguito le orme dei fratelli Giancarlo (oggi viceallenatore bluceleste) e Mattia. L’estate 2021 segna la svolta: passa al Viadana in Serie B, ma il suo talento esplode subito. Promosso in prima squadra, diventa pilastro dei gialloneri in Top10, sfiora lo Scudetto nella finale playoff 2024 persa contro Rovigo, vince il titolo di miglior giocatore 2023/24 e debutta con l’Italia U23.