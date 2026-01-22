SONDAGGIO VN. NUOVO SUPERMERCATO IN VALLE: PER I LETTORI “UTILE UNA CATENA”

VALSASSINA – Dopo la discussione sui furti in Valle, Valsassinanews ha proposto ai lettori un nuovo tema che sta animando il dibattito locale: l’arrivo di un nuovo supermercato in Valle. Una novità che molti considerano utile, mentre altri temono ripercussioni sul commercio di prossimità.

NUOVO SUPERMERCATO IN VALLE: PER I LETTORI “UTILE UNA CATENA”

Il sondaggio ha raccolto 637 voti, e la maggioranza dei partecipanti si è espressa in modo favorevole. Il 59% (378 voti) ritiene che “servisse una grande catena”, segnalando aspettative legate a prezzi più competitivi, assortimento e servizi.

Il 19% (123 voti) solleva invece una preoccupazione concreta: “E i punti vendita piccoli?”, evidenziando il timore che l’apertura possa mettere ulteriormente in difficoltà le attività di vicinato.

Un altro 13% (83 voti) preferisce sospendere il giudizio e “valutare una volta aperto”, mentre il 7% (43 voti) vede nella novità un’opportunità per più lavoro sul territorio. Le posizioni neutrali restano marginali: il 2% (10 voti) non ha un’idea precisa.

L’arrivo di un nuovo supermercato rappresenta un cambiamento significativo per la Valle: da un lato la possibilità di ampliare l’offerta commerciale, dall’altro il rischio di indebolire ulteriormente le piccole realtà locali. Il sondaggio mostra una comunità attenta, consapevole e pronta a valutare gli effetti concreti dell’apertura.

Risposta Percentuale Voti Bene, serviva una grande catena 59% 378 E i punti vendita “piccoli”? 19% 123 Valuteremo una volta aperto 13% 83 Più lavoro sul territorio 7% 43 Non ho idee precise in proposito 2% 10

PROSSIMO SONDAGGIO: ISTITUTO COMPRENSIVO UNICO PER LA VALSASSINA?

Il nuovo tema lanciato da Valsassinanews riguarda la scuola: ha senso unificare gli istituti comprensivi della Valle in un’unica struttura? Una scelta strategica o un rischio per le specificità dei territori?

Il sondaggio sarà attivo fino a giovedì 29 gennaio. Invitiamo tutti i lettori a partecipare e a condividere idee e proposte sul tema.

