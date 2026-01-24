CALCIO LECCO, VALENTE: “INTER IMPREVEDIBILE, SARÀ UNA BELLA GARA”

LECCO – Importante impegno lunedì sera alle 20:30 per la Calcio Lecco, che ospita l’Inter U23 al Rigamonti-Ceppi per la 23esima giornata di Serie C, girone A. 44 i punti dei blucelesti in classifica, 34 quelli dei nerazzurri. Serve una vittoria per dare continuità e restare al secondo posto solitario, distanziando ulteriormente i giovani interisti.

“Sappiamo che l’Inter ha una rosa ampia, fanno molti cambi con giocatori che prima ci sono e poi no, salgono in prima squadre e viceversa. Questo impedisce di capire chi scenderà in campo esattamente – dice mister Federico Valente nella conferenza stampa dell’antivigilia -. Vedremo comunque una bella partita. Hanno intensità e voglia di fare bene, mi aspetto ritmi molto alti”.