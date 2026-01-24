LARIOFIERE: DA DOMANI LA 28ª EDIZIONE DI RISTOREXPO

ERBA (CO) – Apre domani, domenica 25 gennaio a Lariofiere, la 28ª edizione di Ristorexpo, il salone professionale dedicato alla ristorazione e all’ospitalità, punto di riferimento nazionale per chi vive e interpreta il mondo del food service. Il filo conduttore dell’edizione 2026 è l'”Elogio della normalità“, un invito a riscoprire il valore dell’essenziale, della competenza quotidiana, del lavoro ben fatto.

Il tema sarà al centro del dibattito inaugurale, momento di riflessione e confronto che vedrà intervenire figure di primo piano del panorama culturale, gastronomico e imprenditoriale italiano. Ad aprire i lavori saranno Marco Galimberti, presidente della Fondazione Lariofiere, e Giovanni Ciceri, ideatore e curatore di Ristorexpo.

Porteranno la loro personale visione Davide Rampello, amatissimo volto televisivo, autore e direttore artistico, noto per la sua capacità di raccontare l’Italia attraverso le sue eccellenze culturali, artigianali e gastronomiche. Quindi Andrea Petrini, giornalista di fama internazionale, critico gastronomico e tra i più attenti narratori della ristorazione contemporanea; Giacomo Mojoli, giornalista, scrittore e grande conoscitore del mondo del cibo. E Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi.