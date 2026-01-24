ELEZIONI PROVINCIALI, SFIDA HOFMANN-VERGANI: OGGI IL VOTO

LECCO – Si vota oggi, dalle 8 alle 23 in Sala Don Ticozzi a Lecco, per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Lecco. Un’elezione di secondo livello, regolata dalla legge Delrio, che chiama alle urne non i cittadini ma i 1.029 amministratori locali – sindaci, consiglieri e assessori non esterni – dei 84 comuni del territorio. Un corpo elettorale ristretto che rappresenta, in forma indiretta, i 332.457 residenti della provincia.
Lo spoglio inizierà domani mattina alle 8, quando si conoscerà il nome del successore – o della conferma – alla guida di Villa Locatelli …