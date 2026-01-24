FALSO ALLARME A RONCAIOLO: VIGILI DEL FUOCO MOBILITATI, MA ERANO SOLO STERPAGLIE BRUCIATE

BALLABIO – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi nella zona di Roncaiolo, sopra Ballabio, per un allarme che lasciava temere l’incendio del tetto di un’abitazione. A lanciare l’allerta sarebbe stato il fumo visibile dalla zona alta del paese, interpretato inizialmente come il possibile principio di un rogo sul tetto. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono arrivate due camionette dei Vigili del Fuoco di Lecco, un pick-up sempre dei pompieri, i Carabinieri, un’ambulanza e i volontari della Protezione Civile ballabiese …

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIO NEWS