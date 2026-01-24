ELISOCCORSO AD ARTAVAGGIO, MA SOLO PER UN (MEZZO) FALSO ALLARME

PIANI DI ARTAVAGGIO (MOGGIO) – Attimi di apprensione oggi in zona Artavaggio per quella che, alla fine, si è rivelata una segnalazione “esagerata” riguardo due escursionisti che sembravano essersi persi durante il rientro dai percorsi innevati della zona. L’allarme ha fatto scattare la macchina dei soccorsi e sul posto è stata mobilitata anche l’eliambulanza di AREU, con a bordo i tecnici del Soccorso alpino pronti a intervenire.

Nel giro di poco tempo, però, la situazione si è chiarita: i due escursionisti sono stati individuati rapidamente e raggiunti senza particolari difficoltà, escludendo così un vero e proprio scenario di emergenza in alta quota. Gli escursionisti sono stati accompagnati al vicino rifugio, dove trascorreranno la notte, mentre l’equipaggio dell’elicottero e i soccorritori hanno potuto rientrare alla base senza ulteriori necessità operative. nte senza conseguenze.

RedCro