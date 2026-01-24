FESA CUP, RIENTRO DA PROTAGONISTA IN COPPA EUROPA PER AKSEL ARTUSI

VAL D’AOSTA – Gressoney regala subito sensazioni forti al rientro in Coppa Europa di Aksel Artusi, nella sprint in tecnica classica valida per la Fesa Cup odierna. Una gara resa insidiosa da una debole nevicata, caduta proprio a ridosso delle qualifiche e capace di mandare in tilt più di un assetto tra gli skimen della squadra azzurra.

Ne è prova il 17° tempo ottenuto in qualifica dal fondista di Primaluna, comunque racchiuso in un distacco minimo dai migliori e sufficiente per entrare nel tabellone finale. Dai quarti però Artusi cambia sci e, con essi, decisamente marcia, trovando subito la scivolata giusta e risalendo con autorità fino a centrare l’accesso alla finalissima.

Nel momento decisivo, quando il podio sembrava alla portata, una scorrettezza di un avversario gli nega la possibilità di giocarsi fino in fondo le proprie carte. Resta comunque un ottimo 6° posto conclusivo, che vale anche la seconda piazza nella classifica Under 23 e certifica il rientro ad alto livello internazionale di Aksel Artusi.

