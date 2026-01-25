ALESSANDRA HOFMANN CONFERMATA, PRIME PAROLE DEDICATE ALLA VALLE

LECCO – Come anticipato, Alessandra Hoffman è stata riconfermata alla guida della Provincia. Dopo l’elezione, ha risposto ad alcune domande di Valsassinanews per delineare le priorità del nuovo mandato.

La presidente ha spiegato che il lavoro proseguirà in continuità con quanto fatto negli anni precedenti, puntando a rifinire e perfezionare i progetti già avviati. Tra i temi centrali, la Valsassina e in particolare la tangenzialina di Primaluna: l’obiettivo è reperire nuovi fondi per completare l’intero progetto, destinato a trasformare il volto del Centro Valle nei prossimi anni. Interpellata sull’eventuale preferenza verso alcuni comuni, Hoffman ha ribadito la volontà di mantenere un approccio imparziale, ricordando quanto la Provincia abbia già fatto per tutti i territori e quanto continuerà a fare, senza esclusioni. “È stato fatto ciò che era giusto fare, non per amicizie o vicinanze politiche”, ha dichiarato.

Dopo l’intervista alla presidente, è intervenuto anche un rappresentante della Valsassina, il sindaco di Casargo Antonio Pasquini, soddisfatto dell’esito della votazione. Pasquini ha ricordato come, grazie alla Provincia e all’amministrazione Hoffman, sia stato possibile “realizzare numerosi interventi stradali, in particolare lungo il tratto Taceno–Casargo”. Ha inoltre sottolineato l’attenzione dedicata ad APAF/CFPA.

Il sindaco ha concluso con una riflessione sul sistema elettorale provinciale, osservando che l’attuale alternanza – consiglieri ogni due anni e presidente ogni quattro – potrebbe non essere la soluzione più efficace.

