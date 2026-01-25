CALCIO, CORTENOVA PERDE IN CASA: 0-2 DALLA SIRTORESE E ZONA PLAYOUT

CORTENOVA – Sconfitta casalinga per il Cortenova che cade 0-2 contro la Sirtorese nella sfida valida per la Seconda categoria, Girone L. Una partita combattuta, equilibrata nel gioco ma decisa dagli episodi a favore dei brianzoli.
I gialloblù di mister Tantardini partono con buona intensità, ma al primo affondo la Sirtorese passa: Cogliati raccoglie una palla sulla trequarti e lascia partire un destro da fuori area che si infila sul secondo palo, imprendibile per il portiere valsassinese Codega. Rete e vantaggio ospite al primo tiro verso la porta.
La gara prosegue con il Cortenova che prova a costruire, ma gli spazi si chiudono presto: la Sirtorese arretra il baricentro e punge in contropiede sfruttando la velocità di Brusadelli e Panzeri. I locali spingono con decisione e creano diverse situazioni in area, senza però arrivare a vere occasioni nitide da gol.
Nel finale, quando i gialloblù sembrano pronti all’assalto, arriva il colpo del definitivo 0-2: all’88’ errore in disimpegno di Codega, che serve involontariamente Girami — per lui è un gioco da ragazzi depositare in rete il pallone del raddoppio.
A fine gara, mister Andrea Tantardini commenta così l’esito della partita a Valsassinanews:
“Partita combattuta, nella quale la Sirtorese non ha rubato veramente nulla.”
Un’analisi lucida che fotografa bene l’andamento del match: tanto impegno per il Cortenova, ma i tre punti prendono la strada di Sirtori.
