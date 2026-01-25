LA LETTERA. SEGNALAZIONE: “RISCHIO CROLLO DI DETRITI A PRIMALUNA”

Alla cara redazione,

vi segnalo con una certa preoccupazione lo stato della “terrazza esterna” della storica baita bianca con bandiera (non sapendo come altresì etichettare la struttura) che si trova sopra l’abitato di Barcone nel comune di Primaluna. Sono ormai anni che, da assiduo passeggiatore, ho avuto modo di monitorare il “naturale” cedimento della mura su un terreno molto scosceso: dapprima sono state applicate delle fresche colate di cemento sulle crepe esistenti, poi hanno seguito delle discutibili assi di legno di sostegno e altre misure che, purtroppo, non si sono rivelate sufficienti ad impedire l’avanzamento della parete. Mi sento di dire che nell’ultimo anno il perimetro si sia spostato di oltre un metro dalla sua posizione originale. Oggi vi contatto perché, come potete osservare dalle foto, la situazione si sta rivelando critica e le misure di prevenzione sono inesistenti o apparentemente precarie; è mia grande preoccupazione che con le prossime infiltrazioni, dovute a nevicate o mere precipitazioni, la struttura ceda del tutto riversando i propri detriti sull’abitato immediatamente sottostante, mettendo a rischio i beni e l’incolumità delle persone.

Prescindendo dai pareri dei proprietari dell’immobile, prego perché sia fatta luce sulle potenziali minacce e perché vengano prese delle misure di sicurezza adatte (che siano più affidabili rispetto a quelle rudimentali che vi inoltro nelle ultime foto allegate) per meglio fronteggiare questa scomoda situazione, costi l’abbattimento controllato parziale o intero del costrutto a scopo preventivo.

Ringrazio i lettori per l’attenzione sul tema e spero di aver agito a fin di bene.

Un cordiale saluto.

Lettera firmata