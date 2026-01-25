CALCIO: OGGI LE VALSASSINESI, DOMANI TOCCA AL LECCO CON L’INTER U23

LECCO/VALSASSINA – Weekend “spezzato” per il calcio del territorio, con le due realtà valsassinesi protagoniste oggi tra Seconda e Terza categoria, mentre la Calcio Lecco scenderà in campo soltanto domani sera nel posticipo di Serie C al Rigamonti-Ceppi.

Oggi tocca a Cortenova e Casargo

Sul sintetico di Bindo il Cortenova attende la Sirtorese per una sfida dal peso specifico importante in chiave classifica e morale. I gialloblu di Andrea Tantardini arrivano da buone prestazioni contro Futura e Barzago e cercano continuità, pur dovendo fare i conti con qualche assenza pesante. Out il centrocampista Sergio Fazzini, fermato dal giudice sportivo, e il difensore Tenderini, mentre rientrano a disposizione Garagnani, Leo Ripamonti e Gerosa, con Benedetti ancora in dubbio.

Trasferta invece per il CS Casargo, atteso sul campo di Galbiate dalla Due Vi nel Girone A di Terza categoria lecchese con fischio d’inizio alle 14:30. Per la formazione dell’Alta Valsassina si tratta della terza gara esterna dall’inizio del girone di ritorno, un ulteriore banco di prova dopo le recenti vittorie lontano da casa. Il Casargo si presenta all’appuntamento con due punti di vantaggio in classifica sui padroni di casa, margine minimo che non consente distrazioni in un gruppo di metà graduatoria molto corto, dove ogni risultato può cambiare rapidamente gli equilibri del girone.

Domani sera spazio al Lecco

Lunedì sera alle 20:30 i riflettori si accenderanno sul Rigamonti-Ceppi, dove la Calcio Lecco ospiterà l’Inter U23 nella 23ª giornata del girone A di Serie C. I blucelesti, secondi con 44 punti, cercano un successo per dare continuità al proprio percorso e provare ad allungare sui nerazzurri, fermi a quota 34.

Mister Federico Valente si aspetta una gara intensa contro una formazione giovane e imprevedibile, resa particolare dal continuo saliscendi di giocatori tra prima squadra e Under 23.

RedSpo