SPS ASD VALSASSINESE: FESTA PER LA COPPA ITALIA DI PESCA ALLA TROTA TORRENTE

CORTENOVA – Serata di festa nella sede della SPS ASD Valsassinese di Cortenova, dove il sodalizio ha celebrato il prestigioso successo ottenuto nel 2025: la vittoria della Coppa Italia di pesca alla trota torrente, che ha visto anche un importante terzo posto per la squadra B. Un risultato storico, festeggiato alla presenza del consiglio direttivo e degli agonisti, premiati durante la cena dal presidente Massimo Sanvito.

La SPS Valsassinese è una realtà storica della pesca sportiva locale: fondata alla fine degli anni Cinquanta, è stata la prima società del territorio. Nel corso della sua lunga attività ha avuto soltanto tre presidenti: Amabile Frigerio, Mario Grigi e l’attuale Massimo Sanvito. Negli anni Novanta il sodalizio arrivò a contare fino a 130 soci, in un periodo in cui in Valsassina erano attive ben 11 società di pescatori sportivi.

Durante la serata è stato presentato anche il campione bellanese Alessandro Cariboni, vincitore del titolo mondiale a squadre 2025, entrato a far parte della società cortenovese nel 2026. Un innesto di grande prestigio che conferma l’ambizione del gruppo.

Guardando al futuro, la SPS Valsassinese si prepara ora a un appuntamento di rilievo: a maggio, infatti, Cortenova ospiterà la semifinale del Campionato Italiano individuale trota torrente, un onore affidato proprio alla società. Un evento che rappresenta una sfida organizzativa e sportiva importante, che il sodalizio si dice pronto ad affrontare.

