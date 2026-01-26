CORSA CAMPESTRE, AL CAMPACCIO BRILLANO GIANOLA E ACERBONI

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – Grande partecipazione lecchese alla 69ª edizione del Campaccio di San Giorgio su Legnano, lo storico evento di cross country milanese dove non sono mancati risultati di rilievo. A mettersi in evidenza è stato soprattutto Francesco Gianola dell’AS Premana, che ha dominato la prova Juniores sui 6 km chiudendo in 19’10.

Ottima anche la prestazione della bellanese Nicole Acerboni (in copertina con il pettorale 1313) della Bracco Milano, quarta nel cross corto femminile di 3,2 km con il tempo di 12’07.

Nella gara internazionale maschile sui 10 km, Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana), derviese, ha conquistato un buon 12° posto tra le Promesse in 34’03. Davide Perego (Falchi Lecco) ha fermato il cronometro a 34’49, chiudendo 4° nella categoria SM35.

In campo femminile, Marta Crippa (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) ha completato i 6 km in 23’54, classificandosi 13ª tra le Senior.

Molto positive anche le prove delle lecchesi nella gara non internazionale sui 4 km: Alessandra Arcuri si è imposta tra le SF50 in 16’49, risultando seconda assoluta. Antonella Sirtori (3Life) ha chiuso 4ª in 17’10, aggiudicandosi il successo tra le SF45. Daniela Gilardi (Sev Valmadrera) ha ottenuto il 3° posto SF60 in 19’10.

Soddisfazione anche per Manuel Sella (Libertas Cernuschese), vincitore della categoria SM40 sui 5,3 km in 18’55. Tra gli SM75 spicca il successo di Aurelio Moscato (Lib. Cernuschese), primo nei 4 km in 17’43, seguito dal 3° posto di Giovanni Carlo Biffi (Osa Valmadrera) in 20’40 e dal 4° di Giovanni Civillini (Sev Valmadrera) in 21’09.

Nel settore giovanile, Simone Bergamini (Team Pasturo) ha chiuso 10° nei 1200 metri Ragazzi in 4’44, mentre Caterina Vavassori (Atl. Lecco) è 13ª nei 4 km Allieve con il tempo di 15’59.

RedSpo