ARRIVA ‘GENERAZIONI IN CAMMINO’: L’ASINO COME PONTE TRA BIMBI E ANZIANI

CASARGO – Un progetto che sta attraversando il territorio lariano con passo lento e cuore grande approda ora anche in Valsassina promosso dall’associazione Illumina di Blu con la presidente Morena Fazzini. Generazioni in cammino continua il suo viaggio dopo le tappe di Colico, Dervio e Perledo, portando con sé un’idea semplice ma potentissima: creare un ponte tra bambini e anziani attraverso la presenza degli asini, animali capaci di favorire ascolto, calma e relazione autentica.

“Dopo Colico, Dervio e Perledo i nostri amici di Quel raglio del lago di Como arrivano anche in Valsassina dove questo ponte tra generazioni, fatto di storie, ascolto e lentezza, metterà al centro la relazione autentica tra anziani e bambini, mediata dagli animali”. Ha commentato Morena.

L’iniziativa, che sta riscuotendo crescente attenzione e partecipazione, nasce dal desiderio di valorizzare l’incontro tra generazioni in un tempo in cui spesso vivono separate pur condividendo gli stessi luoghi. L’asino diventa così un mediatore naturale: la sua lentezza invita a rallentare, la sua mitezza apre alla fiducia, la sua presenza stimola curiosità nei più piccoli e ricordi nei più grandi.

Il progetto coinvolge scuole, famiglie e realtà locali, trasformando ogni tappa in un’occasione di racconto, ascolto e scoperta reciproca. Bambini e anziani camminano insieme, condividono storie, accarezzano gli animali, imparano a rispettarne i tempi. Un’esperienza che unisce educazione, benessere e memoria del territorio.

La Valsassina, con i suoi paesaggi e la sua tradizione rurale, accoglie questa proposta con naturalezza. L’appuntamento previsto il 28 gennaio alla scuola dell’infanzia di Margno — rinviato al 24 febbraio in caso di maltempo — rappresenta una nuova tappa di un percorso che sta diventando un vero laboratorio sociale itinerante.

Generazioni in cammino non è solo un progetto: è un modo diverso di stare insieme, un invito a riscoprire la bellezza dei legami lenti, delle storie condivise e del camminare fianco a fianco. Un viaggio che continua, passo dopo passo, al ritmo degli asini.

G. P.