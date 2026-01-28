INTROBIO, RIVOLUZIONE NEGLI ORARI DEI MEDICI DEL DISTRETTO DI SCEREGALLI

INTROBIO – Importanti novità per gli utenti del Distretto di Sceregalli di Introbio. I medici della “Medicina di rete – Valsassina” adotteranno da oggi nuovi orari di servizio, con un accesso esclusivo su appuntamento. L’obiettivo è ottimizzare le visite, garantendo efficienza sia per le urgenze che per i certificati di malattia.
Per prenotare una visita, è sufficiente contattare i professionisti con almeno un giorno di anticipo, tra le 8 e le 10 del mattino. Le opzioni disponibili includono un messaggio WhatsApp al numero 391 4280903, il portale online miodottore.it, un’email all’indirizzo medicinadiretevalsassina@gmail.com o una richiesta diretta al Front office durante gli orari di apertura del distretto.
Lo stesso sistema vale anche per il rinnovo delle ricette di farmaci in terapia continuativa: niente più attese improvvise, ma procedure semplici e digitali per un servizio più fluido. Questa riorganizzazione vuole ridurre i tempi di attesa e migliorare l’assistenza nel territorio della Valsassina.