CNSAS LOMBARDO: ESERCITAZIONE SU NEVE SUL MONTE GRONA

PLESIO (CO) – Domenica scorsa la Stazione Lario Occidentale del Soccorso alpino, XIX Delegazione lariana, ha effettuato una esercitazione su neve e terreno misto sul Monte Grona, nel comune di Plesio. Ventuno i partecipanti fra tecnici, istruttori e sanitari.

La giornata era impostata su due scenari, da risolvere con l’impiego di presidi differenti: barella Kong, barella Sked per il trasporto su neve e il sistema Next, particolarmente indicato nelle situazioni in cui la persona deve essere immobilizzata nel modo corretto per poi essere issata a bordo dell’elicottero con il verricello.

Come sempre, nel gruppo c’era un grande entusiasmo, sostenuto dalla professionalità e dalla passione che caratterizza i soccorritori. A fine giornata, un buon pasto caldo e quattro chiacchiere tutti insieme al rifugio di Menaggio.