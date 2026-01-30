DA OGGI BINDO DI CORTENOVA FESTEGGIA SAN BIAGIO: TUTTI GLI EVENTI

CORTENOVA – A Bindo di Cortenova tornano le iniziative dedicate alla festa patronale di San Biagio, organizzate da I amis de San Bias nella struttura polifunzionale del paese. Gli appuntamenti si svolgeranno da oggi fino al 3 febbraio, proponendo come sempre un mix tra tradizione religiosa e momenti conviviali.

La principale novità dell’edizione di quest’anno riguarda la serata inaugurale: alle 19.30 è prevista una degustazione di formaggi caprini e vaccini dell’azienda Gildo Ciresa, accompagnati dal risotto dello chef e dai vini della cantina Triacca. L’evento, già tutto esaurito, avrà anche un fine benefico.

Come da tradizione, sabato 31 gennaio e lunedì 2 febbraio dalle 19.30, oltre a martedì 3 sia a pranzo (12.30) sia alla sera, dopo l’aperitivo sarà possibile gustare i celebri ravioli “de San Bias” e vari secondi piatti classici. Per partecipare è richiesta la prenotazione ai numeri: 346/320.84.77 (Marco) o 340/055.07.54 (Marica).

Ogni serata sarà animata da uno spettacolo: oggi alle 22 si esibirà la Italiana Band, seguita dal dj G.s.ound; sabato alle 22 toccherà ai Cani Sciolti, con dj set finale ancora a cura di G.s.ound; lunedì 1 febbraio alle 21.30 sarà la volta dello show Sugaralive – Zucchero Celebration, tributo al celebre artista; martedì 3 febbraio chiusura musicale con serata danzante insieme a Matteo Bensi, cui seguirà l’estrazione dei premi della sottoscrizione.

Sul fronte religioso, lunedì 2 febbraio alle 20, vigilia del patrono, si terrà la messa della Candelora, alla quale prenderanno parte anche i bambini. Il giorno seguente sono previste le funzioni delle 8.30 e la celebrazione solenne delle 17.30, seguita dalla tradizionale processione con la statua del Santo per le vie del paese. La festa si concluderà mercoledì 4 febbraio alle 20 con la messa dedicata ai defunti della frazione di Bindo.