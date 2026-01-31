BARZIO, CENT’ANNI DI STORIA: CORTEO E FESTA PER IL GRUPPO ALPINI

BARZIO – Pomeriggio di grande emozione oggi a Barzio per il corteo del locale Gruppo Alpini, che ha celebrato il centesimo anniversario di fondazione con una partecipata sfilata per le vie del paese. Le penne nere barziesi, affiancate da delegazioni provenienti dalla Valsassina e da altre sezioni, hanno animato il centro con gagliardetti, labari e tricolori, accompagnate dalla musica della banda e dall’abbraccio della comunità.

Il corteo, aperto dall’alzabandiera e dai saluti delle autorità civili e alpine, ha voluto sottolineare il legame profondo tra il Gruppo e il territorio, mentre Barzio è al centro anche dei grandi appuntamenti sportivi ANA sulla neve.

Nel corso della cerimonia non sono mancati i momenti di raccoglimento in memoria dei caduti e dei soci “andati avanti”, insieme ai ringraziamenti per il lavoro quotidiano degli alpini a favore della comunità, dalla Protezione civile alle iniziative sociali.

Il centenario rappresenta un traguardo storico per le penne nere barziesi, protagoniste in questi giorni anche dell’organizzazione dei campionati nazionali di sci di fondo ANA ai Piani di Bobbio, che richiamano in Valsassina centinaia di atleti e accompagnatori da tutta Italia. Un intreccio di memoria, sport e impegno che conferma Barzio come punto di riferimento del mondo alpino lecchese e nazionale.

