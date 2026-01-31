DA STASERA LA FESTA DI SANT’AGATA A TREMENICO: TUTTI GLI EVENTI

VALVARRONE – Prende il via questa sera, nella tensostruttura riscaldata del centro sportivo di Tremenico, la Festa patronale di Sant’Agata, che accompagnerà la comunità fino a giovedì 5 febbraio.

L’apertura è prevista alle 19 con la cena, seguita da una serata musicale con dj set.

Domani, domenica, alle 12.30 è in programma il pranzo su prenotazione (polenta, gulash di cinghiale o brasato e dolce, 12 euro). Nel pomeriggio, alle 15.30, il geologo Cristian Adamoli presenterà il progetto del “Ponte dei Minatori”, il nuovo ponte tibetano della Valvarrone.

Lunedì si celebrerà la Festa della Candelora, mentre martedì, giorno di San Biagio, la messa sarà alle 16.30.

Il momento più atteso arriverà giovedì con la ricorrenza di Sant’Agata: alle 10.30 partirà l’antica processione dalla cappelletta di San Carlo, alla periferia del paese, accompagnata dal Corpo Musicale Doriese. Seguirà la messa solenne, durante la quale verranno eseguiti i tradizionali kyrie eleison e sarà acceso il caratteristico pallone di bambagia sospeso al centro della chiesa, simbolo del martirio della Santa. Un rito che coinvolge l’intera comunità e che vede, come da tradizione, le donne impegnate nel portare la statua.

Alle 13 è previsto il pranzo su prenotazione (antipasto, lasagne, arrosto con patate, formaggio e dolce, 25 euro). Nel pomeriggio, alle 15, la benedizione eucaristica, seguita dalla tombolata. La giornata si chiuderà con la cena alle 19 e la serata danzante con l’orchestra “Saverio Masolini”.

Per tutta la durata della festa sarà attivo il servizio bar con panini.

Domenica e giovedì, dalle 14 alle 16, sarà inoltre possibile visitare il museo “Cantar di Pietra”.

Per prenotazioni è possibile contattare Elisa al 339 751 54 85 o Rina al 349 515 63 94.