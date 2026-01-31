OGGI E DOMANI A BOBBIO IL CAMPIONATO NAZIONALE ANA DI SCI DI FONDO

BARZIO – La Valsassina si prepara a vivere un fine settimana di grande partecipazione alpina con l’arrivo del 89° Campionato Nazionale ANA di sci di fondo, in programma ai Piani di Bobbio il 31 gennaio e 1° febbraio. Un appuntamento che unisce sport, storia e spirito di corpo, organizzato dalla Sezione ANA di Lecco e dal Gruppo Alpini di Barzio, impegnati da mesi nella preparazione dell’evento.

Il programma si aprirà sabato pomeriggio a Barzio con l’ammassamento, l’alzabandiera, la sfilata e l’accensione del tripode, momenti che rappresentano da sempre il cuore cerimoniale delle manifestazioni alpine. A rendere ancora più solenne l’avvio della manifestazione sarà la presenza del Coro Grigna, una delle realtà musicali più rappresentative del territorio lecchese. Le loro voci accompagneranno la cerimonia inaugurale, dando un tono di profondità e tradizione che solo il canto alpino sa trasmettere.

La giornata proseguirà con la messa e, in serata, con il tradizionale Rancio Alpino, occasione di convivialità molto attesa dai partecipanti. Domenica, ai Piani di Bobbio, spazio invece alla competizione sportiva: la gara prenderà il via alle 9, seguita dal pranzo comunitario e dalle premiazioni del pomeriggio, prima dell’ammainabandiera che chiuderà ufficialmente l’evento.

Il Campionato Nazionale ANA non è solo una prova sportiva: è un momento di incontro tra generazioni di Alpini, famiglie e appassionati, un’occasione per celebrare valori come solidarietà, memoria e appartenenza. La cornice innevata dei Piani di Bobbio e la partecipazione del Coro Grigna contribuiranno a rendere questa edizione particolarmente significativa.