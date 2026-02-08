ASSESE TROPPO CINICA, IL CS CASARGO VA KO PER 4-0 IN TERZA CATEGORIA

ASSO (CO) – Brutta serata per il CS Casargo, sconfitto 4-0 in trasferta dall’Assese in Terza categoria. Nel primo tempo la squadra valsassinese ha avuto due buone occasioni per sbloccare il risultato, ma in entrambe le circostanze il pallone è uscito di poco a lato. Al 29′ la formazione di casa è invece passata in vantaggio al primo tiro in porta, sfruttando un errore difensivo che ha spianato la strada all’1-0.

Nella ripresa il match si è messo subito in salita: al 3′ l’Assese ha trovato il raddoppio su una punizione dalla metà campo, con il pallone che ha sorpreso la retroguardia ospite e l’attaccante di casa rapido ad appoggiare in rete da pochi passi. Da quel momento il Casargo è di fatto scomparso dal campo, lasciando spazio all’iniziativa avversaria. Sono così arrivati anche il terzo gol, molto simile nella dinamica, e poi il definitivo 4-0 che ha chiuso ogni discorso.

Una battuta d’arresto pesante, soprattutto per il modo in cui è maturata, che il Casargo dovrà subito mettersi alle spalle in vista del prossimo impegno. Domenica infatti i valsassinesi affronteranno la capolista Vercurago, gara sulla carta difficilissima ma che offrirà l’occasione per una pronta reazione d’orgoglio.

RedSpo