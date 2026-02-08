INCIDENTE A PASTURO. COINVOLTA BIMBA DI 8 ANNI, STRADA RIAPERTA

PASTURO – Intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 62 a Pasturo, dove due automobili si sono scontrate intorno alle 14:45 all’altezza della ditta Mauri.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: una 66enne, un uomo di 74 anni e due giovanissime (una dodicenne e una bambina di otto).
Sul posto si sono portati i soccorritori del 118 con due ambulanze (da Introbio e Calolzio) e un’automedica.
Data la dinamica del sinistro, è stato attivato anche l’elicottero di AREU Como per il trasporto sanitario. Sul posto i Vigili del Fuoco intervenuti da Lecco con una “prima partenza”.
Aggiornamenti costanti in pagina.
-Alle 16 la Provinciale della Valsassina risulta ancora chiusa.
-Tre delle persone coinvolte vengono trattate in ‘codice giallo’.
–16:08 Eliambulanza partita, strada in parte praticabile (chiusa tra Balisio e Pasturo).
-16:30 RIAPERTA LA PROVINCIALE n.62
RedCro