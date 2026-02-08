INCIDENTE A PASTURO. COINVOLTA BIMBA DI 8 ANNI, STRADA RIAPERTA

PASTURO – Intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 62 a Pasturo, dove due automobili si sono scontrate intorno alle 14:45 all’altezza della ditta Mauri.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: una 66enne, un uomo di 74 anni e due giovanissime (una dodicenne e una bambina di otto).