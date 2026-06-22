AGRICOLTURA, IL BANDO DEI BANDI: “BEN” 8.838 EURO A DISPOSIZIONE

VALSASSINA – C’è chi fa i conti della serva, e poi c’è chi fa i conti della agricoltura di montagna. Il nuovo bando della Comunità Montana parte con una dotazione finanziaria che definire modesta è un complimento: 8.838,39 euro. Non per azienda, eh. Per TUTTO il bando. Una cifra che, nel migliore dei casi, copre un terzo di un trattorino usato del 2004.

Ma il vero sussulto arriva quando scopri che per presentare la domanda l’agricoltore deve sborsare quasi 200 euro. Una tassa d’ingresso per partecipare alla sagra del contributo minimo. il bando promette contributi fino a 9.000 euro per i giovani e 7.200 per gli altri. Però non ci sono nemmeno 9.000 euro in cassa. Con 8.838 euro totali, la Comunità Montana potrà finanziare una sola domanda al massimo contributo.

Una.

Le altre? Grazie per aver partecipato, ci vediamo l’anno prossimo, e ricordatevi di pagare i vostri 200 euro di accesso. Una specie di lotteria agricola, ma senza premi di consolazione. In un territorio dove gli agricoltori lavorano su pendenze da stambecco e con margini da eremita, il bando aiuta ben poco.

Dalla Comunità Montana una conferma, amara, con la spiegazione che in qualche modo “assolve” l’ente: quelli sono i soldi resi disponibili dalla Regione e – rendendosi comunque conto dell’esiguità della dotazione – pur di “non perderli” li si sono messi a bando.

C.A.M.

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DA VN: LA SCHEDA SUL BANDO