CRONOSCALATA INDOVERO-GIUMELLO: 46 BIKERS AL VIA, VITTORI PRIMO ASSOLUTO

ALTA VALSASSINA – La cronoscalata Indovero–Giumello, andata in scena domenica, ha regalato una giornata di grande mountain bike nel cuore della Valsassina nonostante il numero contenuto di partecipanti: 46 bikers al via.

Il percorso, valido come seconda prova della Valsassina Bike Cup e nona tappa del Master Cicli Pozzi MTB, ha messo alla prova gli atleti con 7 chilometri di salita e 700 metri di dislivello positivo. Una vera cronoscalata per specialisti, caratterizzata da pendenze impegnative e ritmi serrati che non concedevano pause.

Per garantire sicurezza e fluidità, la partenza è stata suddivisa in quattro scaglioni distanziati di due minuti. Una scelta apprezzata dagli atleti, che hanno potuto affrontare la prova senza congestioni sul tracciato.

La manifestazione, curata da MTB Valsassina e CS Cortenova, ha ricevuto numerosi complimenti per l’ottima gestione: accoglienza, logistica, assistenza e servizi post?gara sono stati valutati molto positivamente.

Molto apprezzata anche la ricca premiazione finale, con borse contenenti prodotti tipici della Valsassina – confetture, amari e altre specialità – offerte dagli sponsor. Ogni partecipante ha inoltre ricevuto un gadget tecnico dedicato al mondo della MTB.

Cinque i premi speciali messi in palio dalla ditta BCA: Lorenzo Vittori (AS Premana), autore del miglior tempo assoluto in 34’51”; Matteo Folcio, premiato come atleta più sfortunato dopo una prova tenace nonostante problemi meccanici; Martino Ciapponi e Pietro Bennato, rispettivamente atleta più giovane e più anziano; Anastasia Trifilenkova, miglior donna in 54’51”.

Come da tradizione, l’arrivo all’Alpe Giumello si è trasformato in un momento conviviale grazie al “terzo tempo”: focacce, pizzette, spritz, prosecco e altre specialità servite in un contesto naturale di grande bellezza. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Associazione Alpe Giumello, al Ristoro Genio e al Rifugio Shambalà per il supporto.

A livello societario successo per il 2×2 Brenna, davanti a Trb Squadra Corse, Csi Morbegno, Vam Race e Lissone MTB.

Dietro al vincitore Vittori, completano il podio assoluto Matteo Fusi (36’37”) e Andrea Melesi (36’38”).

Di seguito i primi classificati per categoria: Junior: Jacopo Gianola (AS Premana); Senior B: Matteo Fusi (Bbike Cycling); Veterani A: Lorenzo Vittori (AS Premana); Veterani B: Richard Colombo (BT Mandello); Gentlemen A: Romeo Arrigoni (Bindella); Gentlemen B: Ivan Ripamonti (2×2 Brenna); SG A: Roberto Manzoni (2×2 Brenna); SG B: Giorgio Acquati (BT Mandello); Debuttanti A: Emanuele Nava (CSI Morbegno); Debuttanti B: Francesco Caligari (CSI Morbegno); Donne: Anastasia Trifilenkova (Viadana Bike).

L’ordine d’arrivo completo è disponibile a questo link.

RedSpo