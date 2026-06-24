SABATO UNA GIORNATA PER PULIRE I SENTIERI CON IL CAI PREMANA

PREMANA – La sezione Cai di Premana promuove per sabato 27 giugno una giornata interamente dedicata alla pulizia e manutenzione dei sentieri, un appuntamento ormai tradizionale che coinvolge soci e volontari nella cura del territorio montano.
Le aree di intervento previste, che verranno definite in base al numero dei partecipanti, riguardano due percorsi molto frequentati dagli escursionisti: il Sentiero Cadorna, nel tratto da Larèc alla Bocchetta di Trona, e il Pizzo Cavallo, lungo i sentieri che salgono dalla costa del Cant e da Mongodio.
Al termine delle attività, i partecipanti saranno accolti al Ristoro Peter, dove verrà offerto il pranzo come momento conviviale e di ringraziamento per l’impegno dedicato.
La sezione invita a confermare la presenza entro oggi, mercoledì 24 giugno contattando uno dei referenti: Luca (347 9473888), Tarcisio (346 3501124) o Michele (347 8253267).
RedPre