PUNTURA D’INSETTO, ‘CODICE ROSSO’ PER UN 35ENNE ALLA FUNIVIA DI MOGGIO

MOGGIO – Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi alla funivia Moggio–Piani di Artavaggio, dove un uomo di 35 anni ha accusato una reazione acuta dopo la puntura di un insetto. L’allerta è scattata alle 15.38 ed è stata inizialmente classificata in codice rosso, data la possibile gravità del quadro clinico.

La centrale Soreu dei Laghi ha inviato sul posto un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina, mentre da Bergamo è decollato l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze dell’impianto per garantire un intervento rapido.

Il 35enne è stato assisitito sul posto ed è stato poi elitrasportato in codice verde all’ospedale Manzoni di Lecco.

RedCro