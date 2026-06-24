NUOVA LECCO-BALLABIO, CHIUSURA NOTTURNA TRA DOMENICA E LUNEDÌ

BALLABIO – La nuova Lecco-Ballabio sarà chiusa totalmente al transito nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno, dalle 23 alle 5, per consentire interventi di pulizia e posa della nuova segnaletica all’interno delle gallerie del tracciato. Il provvedimento riguarda l’intero raccordo, dal km 1+600 al km 9+015, e comporterà la chiusura della strada in entrambe le direzioni.

L’intervento rientra nelle attività periodiche di manutenzione necessarie per garantire la sicurezza della circolazione lungo una delle arterie più trafficate del territorio lecchese …

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