TORNEO DÖL CHILE, PENSOTTI SERVICE TRIONFA IN FINALE

MARGNO – Tempo di finali per la 4ª edizione del Torneo Döl Chile, competizione calcistica organizzata in memoria di Achille Gobbi sul campo di Margno. Venerdì sera si sono infatti giocate le partite decisive per il 3º/4º posto e per la testa del torneo, con le squadre in campo che hanno dato tutto per portare a casa la competizione.

La prima partita della serata ha deciso il 3º/4º posto: la sfida tra Bar Coyote Ugly e C.S. Margno si è conclusa 3 – 1, decretando la squadra del locale ballabiese medaglia di bronzo.

L’uomo partita della sfida è stato Michele Gobbi del C.S. Margno.

La seconda partita della serata, quella decisiva, ha visto affrontarsi le due compagini più forti del torneo: Pensotti Service e Papa Leone hanno dato vita ad una finale spettacolare, conclusasi 5 – 1.

Man of the Match della finale 2025 è stato Lorenzo Scuri della Pensotti Service.

La classifica finale di questa edizione del torneo è quindi così composta:

1º posto: Pensotti Service

2º posto: Papa Leone

3º posto: Bar Coyote Ugly

Miglior Giocatore: Lorenzo Scuri

Miglior Portiere: Andrea Corti

La famiglia Gobbi ha voluto fare uno speciale ringraziamento al termine della competizione: “Grazie a tutte le squadre e i giocatori che han partecipato. Grazie a tutti gli sponsor. Grazie al Don per l’ospitalità. Grazie al sindaco e la giunta comunale per il sostegno.

Un grande grazie va a chi anche quest’anno ha speso energie e tempo a contribuire nella realizzazione del torneo di nostro papà, che dall’alto siamo certi che ci sorride e ringrazia.

Grazie a tutti di cuore per il sostegno”.

