COLPO DI CODA (BEFFARDO) DELL’INVERNO: SCENDE LA NEVE AI PIANI DI BOBBIO

Data pubblicazione 13 Aprile 2023

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Improvviso – per quanto annunciato – colpo di coda dell’inverno, con abbassamento delle temperature e precipitazioni piovose che alle quote più alte si sono convertite in neve.

Nella nostra copertina, la significativa immagine scattata a Ceresola – con un bel manto bianco che ha fatto dire dalle parti dell’ITB “spreco inutile…”. Nel prossimo fine settimana, comunque, la nuova espansione dell’alta pressione bloccherà nuovamente l’arrivo dei fronti perturbati favorendo il ritorno a condizioni stabili e soleggiate.

RedBar