LA GESTIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITÀ DI INTROBIO AFFIDATA A HCM

INTROBIO – La Direzione Generale dell’ASST Lecco ha disposto un affidamento temporaneo per la gestione dell’Ospedale di Comunità di Introbio. In attesa del bando europeo che interesserà per 72 mesi sia Merate sia Introbio (investimento previsto vicino agli 11 milioni di euro), la struttura valsassinese sarà affidata per tre mesi — con possibile proroga di altri due — al Consorzio Stabile HCM di Milano. Il contratto prevede una gestione integrata dell’ospedale per un costo di 201.000 euro.

Il Consorzio HCM, operativo dal 2004, si occupa di servizi ospedalieri, residenze sanitarie assistenziali e assistenza infermieristica in ambito penitenziario. È presieduto da Francesco Bombelli, infermiere con lunga esperienza professionale in diversi reparti e strutture sanitarie milanesi e fondatore di realtà del terzo settore. Bombelli partecipa spesso come relatore a eventi culturali e, su nomina di Regione Lombardia, ha ricoperto incarichi di consulenza in enti sanitari.