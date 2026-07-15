ALLERTA ARANCIONE NEL LECCHESE, RISCHIO TEMPORALI FINO A SERA

LECCO – La Sala operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia ha emesso un’allerta arancione che coinvolge anche la provincia di Lecco e prevede rischio temporali: nel pomeriggio e nella serata di oggi sono attesi fenomeni intensi, con possibili danni locali dovuti a vento molto forte, grandine e piogge concentrate in breve tempo.

L’allerta riguarda in particolare le zone alpine, prealpine e pedemontane del Lecchese, dove si prevedono rovesci intensi accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate di medie o grandi dimensioni; i temporali si svilupperanno dalle Alpi e Prealpi e si estenderanno verso la pianura con spostamento da ovest verso est …

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