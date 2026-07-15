SP 67, CHIUSURE A FASCE ORARIE TRA PAGNONA E IL PONTE SUL VARRONCELLO

PAGNONA – La Provincia di Lecco ha disposto una chiusura al transito a fasce orarie lungo la Sp 67 Alta Valsassina e Valvarrone, nel tratto compreso tra il ponte in ferro sul torrente Varroncello e l’ingresso dell’abitato di Pagnona. Il provvedimento scatterà venerdì 17 luglio, con stop alla circolazione dalle 8 alle 12 e dalle 13:30 alle 17.

La limitazione si rende necessaria per consentire la posa di barriere stradali sul ciglio di valle, intervento ritenuto indispensabile per la sicurezza della carreggiata. Durante le fasce di chiusura non sarà quindi possibile transitare nel tratto interessato, mentre la viabilità tornerà regolare nelle ore intermedie.

L’ordinanza rientra nel programma di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale, con l’obiettivo di ridurre i rischi per gli automobilisti e garantire una maggiore protezione lungo un’arteria particolarmente delicata per i collegamenti della zona.

CLICCANDO QUI è possibile visionare l’ordinanza integrale.

RedViab