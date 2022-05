SETTE GIORNI DI CRONACA: UN LUTTO, IL ‘CASO BARECH’ ED EPISODI CURIOSI

Data pubblicazione 8 Maggio 2022

VALSASSINA – Una settimana interessante per la cronaca valsassinese e dei dintorni, con qualche episodio degno di nota (in alcuni casi all’insegna quasi del divertimento), il caso del progetto industriale al ‘Barech’ di Ballabio e nello stesso paese un lutto un lutto in quel di Ballabio: si tratta della scomparsa del noto imprenditore locale Lino Locatelli (nell’immagine a destra).

Al centro delle cronache anche vandalismi registrati in quel di Primaluna (foto a sinistra), alcuni alpini valsassinesi un po’ troppo “allegri” sul treno diretto all’adunata annuale delle penne nere a Rimini, un incidente lungo la Strada Provinciale 67 dell’Alta Valsassina tra un’automobile e un bilico carico di legname e qualche ulteriore caso degno di nota.

Questo e altro tra le domeniche 1 e 8 maggio.

