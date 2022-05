CORSA IN MONTAGNA: A PREMANA E CORTENOVA GLI SCUDETTI “CADETTI”

Data pubblicazione 16 Maggio 2022

PIURO (SO) – La Valchiavenna e un’incantevole domenica di sole assegnano i titoli italiani individuali Allievi/e e individuali e di Società Cadetti/e di corsa in montagna: Alessia Pellegrini (Atl. Valle Brembana), Francesco Ropelato (Quercia Trentingrana), Licia Ferrari (SA Valchiese) e Simone Abbatecola (Atletica i Due Soli) sono campioni d’Italia nella giornata allestita dal Gruppo Podistico Valchiavenna all’interno del classico Trofeo Vertemate Franchi. È la terza volta che Piuro ospita i tricolori Allievi/e e Cadetti/e dopo 2005 e 2011: undici anni fa il titolo italiano individuale Cadetti di corsa in montagna lo vinse peraltro Yemaneberhan Crippa.

ALLIEVI/E

Dopo il bis nel cross (Sgonico 2022 dopo Campi Bisenzio 2021) ecco il bis nella corsa in montagna. Francesco Ropelato (US Quercia Trentingrana) bissa la vittoria tricolore Allievi ottenuta nel 2021 a Concesio (Brescia) prendendosi la scena pure a Piuro: per lui 4848 metri (228 metri di dislivello positivo) chiusi in 18:31, a precedere di 17 secondi Nicola Morosini (US Rogno), che si conferma sul podio (dopo i recenti progressi in pista) con l’argento dopo il bronzo 2021. Il bronzo stavolta va a Francesco Mazza (Atl. Saluzzo), al traguardo in 19:03 dopo essere stato settimo un anno fa: quarta piazza (come nel 2021) per un altro lombardo, Marcello Scarinzi (Pol. Albosaggia, 19:08), con Gabriele Laurenti (Atl. Pinerolo) quinto in 19:23. Nei primi otto anche Luca Curioni (GP Valchiavenna), ottavo (19:39) un secondo davanti a Erik Canovi (Pol. Albosaggia) nono. La prima prova del Campionato di Società Allievi (la seconda sarà ancora in Lombardia, a Edolo/Brescia domenica 29 maggio) vede nell’ordine Società Atletica Valchiese (164 punti), Gruppo Podistico Valchiavenna (153) e AS Premana (149).

In campo femminile (3672 metri con 174 metri di dislivello positivo) colpi di scena non finire: si ritirano la campionessa in carica Anna Hofer (Sportclub Merano), la quarta forza di un anno fa Lucia Arnoldo (Atl. Dolomiti Belluno) e la tricolore Cadette 2021 Sofia Demetz (Sportclub Merano) e si assiste nel contempo alla nettissima vittoria di Alessia Pellegrini, portacolori dell’Atletica Valle Brembana in nettissima crescita dopo aver vinto nell’ultimo inverno il titolo regionale U18 di cross. Pellegrini, sesta a Concesio 2021, vince in 16:59 con amplissimo margine (41 secondi) sulla concorrenza, con due ragazze classe 2006 (primo anno di categoria) all’argento e al bronzo, al secolo Federica Borromini (Atl. Cascina) in 17:40 e Melissa Bertolina (Atl. Alta Valtellina) in 17:52. L’argento 2021 Lisa Leuprecht (Sportclub Merano) stavolta è quarta (18:01) in volata su Debora Bertagnolli (Atl. Valle di Cembra, 18:03) e Alessia Pozzi (Gsd Genzianella, 18:04) con Elisa Peverelli (AG Media Sport) nona in 18:42. In attesa delle staffette lo Sportclub Merano è comunque in testa al Campionato di Società con 101 punti su Atletica Valle Brembana (82) e GSD Genzianella (66).

CADETTI/E

Campione italiano Cadetti è Simone Abbatecola (Atletica i Due Soli), piemontese, che esulta a valle dei 3070 metri con 152 metri di dislivello positivo facendo un deciso balzo in avanti rispetto alla decima posizione 2021 e al nono posto di marzo nel tricolori di cross: Abbatecola vince in 12:27 precedendo di 11 secondi Fabio Mozzi (Atl. Team Loppio), argento dopo il nono posto 2021, e di 19 Nicola Giardini (Atl. Tione). Ai piedi del podio tre lombardi: Oscar Pomoni (AS Premana) quarto in 12:50, Filippo Bertazzini (Pol. Albosaggia) quinto in 13:02 e Francesco Gianola (AS Premana) sesto in 13:08. L’AS Premana con due atleti nei primi sei si prende come nel 2021 lo scudetto del Campionato di Società: 185 punti (la firma è pure di Ivan Pomoni e Moris Gianola) sui 147 dell’Atletica i Due soli e sui 130 del Gs Quantin Alpenplus.

Tre ragazze fanno la differenza nella gara Cadette (2561 metri, dislivello positivo di 114 metri): Licia Ferrari (SA Valchiese) si prende l’oro in 11:18 davanti a Paola Parotto (US Quercia Trentingrana), argento in 11:24, e a Silvia Signini (Bugella Sport), bronzo in 11:29. Detto della quarta moneta appannaggio di Chanthuek Savoldelli (GSd Genzianella, 11:54), subito dietro giungono quattro lombarde: Federica Occhi (US Malonno) quinta (12:05), Tabatha Spini (GP Talamona) sesta (12:09), Chiara Vailati Camillo (Atl. Estrada) settima (12:15) e Ilaria Artusi (CS Cortenova) ottava (12:20). Anche in questo caso lo scudetto è lombardo: vince il Centro Sportivo Cortenova con 187 punti (oltre ad Artusi ci sono Denise Mascheri decima, Serena Mascheri 14esima e Caterina Ciacci 25esima), argento per la Società Atletica Valchiese (127) e bronzo per l’Unione Sportiva Malonno (106).

TROFEO VERTEMATE FRANCHI

La settima edizione del trofeo va ai padroni di casa del Gruppo Podistico Valchiavenna con 648 punti su AS Premana (599) e Polisportiva Albosaggia (476): facevano testo i risultati di tutte le categorie giovanili dagli Esordienti agli Allievi.

Fonte Fidal Lombardia