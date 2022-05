LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO

Data pubblicazione 16 Maggio 2022

LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 16 a domenica 22 maggio.

via FRATELLI ROSSELLI, tratto all’altezza del civico 4, per il posizionamento di una gru di cantiere dalle 13 alle 18 del 18 maggio istituzione di divieto di transito veicolare, a esclusione dei residenti per il raggiungimento degli accessi carrai, e sospensione senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cantarelli e il civico 4;

viale VALSUGANA, tratto compreso tra l’accesso al parcheggio Fiocchi e il civico 29, per lavori edili al parcheggio sito in viale Valsugana dal 16 maggio al 31 dicembre istituzione di divieto di transito, eccetto veicoli mezzi d’opera di cantiere, e divieto di sosta con rimozione forzata;

via SAN NICOLÒ, parziale/localizzato restringimento per perdita localizzata dal 16 al 17 maggio;

viale RIMEMBRANZE parziale/localizzato restringimento per perdita localizzata dal 16 al 17 maggio;

via BALICCO, tratto compreso tra il civico 1 e il civico 3, per il posizionamento di un’autogrù dalle 7 alle 15 del 20 maggio, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, e revoca senso unico di marcia nel tratto compreso tra la rotatoria e il civico 3.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371