CADE IN BICI A PREMANA, CICLISTA 63ENNE SOCCORSO IN “CODICE GIALLO”

Data pubblicazione 17 Maggio 2022

PREMANA – Incidente in bicicletta questo pomeriggio poco prima delle 17 sopra Premana, dove un uomo di 63 anni è caduto dalla sua due ruote procurandosi un trauma alla spalla giudicato da ‘codice giallo‘ secondo gli standard di Areu. Dopo il sinistro è sceso fino in paese, dove è stato soccorso in via Risorgimento, nei pressi della Cooperativa.

Si è trattato di una caduta accidentale, dalle conseguenze mediamente gravi. Sul posto l’ambulanza del Soccorso Bellanese – il cui equipaggio ha operato a lungo per assistere l’infortunato.

Informazioni sull’episodio di cronaca non appena disponibili, in questa stessa pagina di VN.

RedCro

In copertina ambulanza del ‘Bellanese’ tratta dal nostro archivio